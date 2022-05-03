Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

03.05.2022 00:58
Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 HD 716 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bursa'da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı - Son Dakika
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