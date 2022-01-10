Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti

10.01.2022 11:14
Son dakika haberleri | Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye personeli yaşamını yitirdi, bir itfaiyeci ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye personeli yaşamını yitirdi, bir itfaiyeci ağır yaralandı.

Bursa- Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti, bir itfaiyeci ağır yaralandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500

Harmancık, Orhaneli, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş! Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş!         
08:57
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:04 İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak
10:46 Karısını dövüp kardeşini bıçakladı! Durmak bilmeyen adamı sokak ortasında eşek sudan gelinceye dövdüler
10:45 Soma faciasının ardından madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel'in "Frankfurt Ticaret Ataşesi" olarak atanması tepki çekti
10:44 Süper Lig'in devleri, Lyon'un yıldızını istiyor! Denayer, Türkiye'ye geri mi dönecek?
10:43 Esenyurt'ta "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganları ilçeyi inletti
10:40 Bomba iddia: Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşıyor
10:18 Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Hugo'yu eski takımı da geri istiyor
10:17 Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları
10:13 Afganlar bile bizden umutlu: Kötümserlikte en son sıradayız!
10:04 Son Dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 11:21:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement