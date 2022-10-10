Trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazasında 4 kişi yaralandı

10.10.2022 20:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyreden Ahmet Sefa idaresindeki 16 ALF 714 plakalı otomobil, Ümitalan mevkisinde aynı yönde giden Yusuf Çelik (58) yönetimindeki 18 KV 189 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Çelik ile her iki araçta bulunan Zekeriya Rızık (39), Ertekin Gökdemir (53) ve Muhammet Elhacı (20) yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Bursa- Ankara kara yolundaki trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! İki otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı Son dakika haberi! İki otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Ümitalan, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 03:23:00. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement