Bursa'nın Orhaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Halim Apak'ın kullandığı plakasız traktör, kırsal Mahaller Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktör römorkunun altında kalan sürücünün oğlu Muhammet Apak (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Apak'ın cenazesi Orhaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika