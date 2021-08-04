Tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokak'ta iki gün önce çıkan kavgada S.İ'yi (57) öldürdüğü ileri sürülen A.K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Olayda yaralanan S.İ, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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