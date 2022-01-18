BURSA'DA ÜÇ KATLI METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika

BURSA'da 3 katlı kullanılmayan binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan 3 katlı boş binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu alevler bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.