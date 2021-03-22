Son dakika haberleri... Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 48 zanlıdan 33'ü tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 48 kişiyi yakaladı.

Zanlılara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram metamfetamin, 4 kilo 100 gram kokain, 3 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 39 ecstasy tablet, eroin, hassas terazi, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

Diğer 15 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.