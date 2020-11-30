Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 18 zanlının ev ve araçlarında yapılan aramalarda 805 gram sentetik uyuşturucu, 31 tablet uyuşturucu, esrar, hassas terazi, ruhsatsız iki tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, C.G, Y.Y, H.D, S.S, M.S.S, U.A, İ.E. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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