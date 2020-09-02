- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda ise 3 kilo Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.
Gözaltında bulunan şüpheli İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:37 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri... - Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika