Son dakika haberleri... - Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Ekiplerin şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda ise 3 kilo Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

- Bursa 'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Palamudun fiyatı bir günde 12 TL'den 8 TL'ye düşünce balıkçı tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu

5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi

Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı

Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı