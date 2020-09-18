Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y., A.Ç., İ.G., E.D., M.S.S ve F.Ö. isimli 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin, 550 gram esrar ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslardan M.Y. ve A.Ç., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.