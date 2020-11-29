Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.11.2020 09:24
Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmasında kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçeye giriş yapma ihtimali olan güzergahlarda önlem aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı ilçe girişinde durduran ekipler, A.O., A.Y. ve A.H.'yi gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1022 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.O. ve A.H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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