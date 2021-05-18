Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

18.05.2021 10:47
Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.C.K, Ö.R. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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