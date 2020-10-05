Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - BURSA - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K. ve S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Evlerde, özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 6 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K. hakimlikçe tutuklandı. S.K'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görükle'de asayiş uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar ve Sakarya mahallelerinde umuma açık yerler, caddeler ve ara sokaklarda uygulama gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 68 araç kontrol edilirken, 3 sürücüye toplam 2 bin 891 lira ceza kesildi.

Ekiplerce 473 kişinin sorgulandığı uygulamada, aranan bir kişi yakalandı, iki kişiye ise maske ihlalinden 1800 lira idari işlem yapıldı.

Çalışmada ayrıca bir miktar kokain ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.