Son dakika... Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu

Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına 600 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler sabah saatlerinde harekete geçerek daha önceden tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat, çevik kuvvet,, TEM, KOM ve asayiş şubesinden 600 polis katıldı. Özel Harekat ekipleri, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşı ile kırıldı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona drone ile havadan da destek verildi.