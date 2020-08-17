Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

"Yerleşim yerlerini şu an tehdit etmiyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan helikopterle ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

Yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Burası tekrar ağaçlandırılacaktır"

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere yangının çıkış nedeni ve söndürme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın helikopterleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün bütün teknik imkanlarıyla derhal seferber olduklarını belirten Canbolat, "Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyemizin, AFAD'ımızın, Nilüfer Belediyemizin imkanlarıyla bölgedeyiz." dedi.

Canbolat, alevlerin kısa sürede kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Yangının nedenine değinen Canbolat, "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs. Kendisiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı da tespit edilemedi. Şu an emniyette gözetim altında." bilgisini paylaştı.

Havadan müdahalenin 3 helikopterle sürdüğünü aktaran Canbolat, bölgeye 2 helikopterin daha sevk edileceğini bildirdi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edileceğini kaydeden Vali Canbolat, "Burası orman arazisi. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi burası tekrar ağaçlandırılacaktır." diye konuştu.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelinin V.O. olduğu öğrenildi.