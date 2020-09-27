Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı - Son Dakika

Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı

Bir son dakika haberine göre Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında otobüs ve minibüslerde maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında otobüs ve minibüslerde maske ve mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında şehrin farklı noktalarında denetimler yaptı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle beraber toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası seyahat yapan otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, maskeyle seyahat etmenin önemini sürücü ve yolculara anlattı. Vatandaşların genel olarak maske ve tedbir kurallarına uydukları gözlenirken, hassasiyet gösterenlere ekipler teşekkür etti. - BURSA

Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı
Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı
Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı
Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Otobüs, Zabıta, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Bursa'da zabıtalar korona denetimi yaptı - Son Dakika

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