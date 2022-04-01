Son dakika! Dağyenice'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika! Dağyenice'de orman yangını

01.04.2022 12:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dağyenice'de orman yangını Bursa Dağyenice'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyor.

Dağyenice'de orman yangını

BURSA - Bursa Dağyenice'de çıkan orman yangını şiddetli rüzgar sebebiyle büyüyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fidan dikim alanını yakınlarından orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede alevler büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Mevsim geçişi nedeniyle havaların sıcak olması ile kuruyan anızların yangının hızlanmasında etkili rol oynadığı düşünülüyor. Yangın bölgesi dron ile havadan da görüntülendi.

Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını
Son dakika! Dağyenice'de orman yangını

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Dağyenice'de orman yangını - Son Dakika


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