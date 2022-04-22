Son dakika haberleri! Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi

22.04.2022 11:39
Son dakika haberleri! Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da önceki gün bir infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failinin tespit edildiğini açıkladıBakan Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bursa ve İstanbul'daki saldırıların failleri tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da önceki gün bir infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failinin tespit edildiğini açıkladı

Bakan Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bursa ve İstanbul'daki saldırıların failleri tespit edildi" dedi.

Bursa'da iki gündür titiz bir çalışma sürdüren polis 45 ayrı işyeri ve kurumdan güvenlik kamera görüntüsünü incelemişti. - BURSA

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Süleyman Soylu, Şehit, İnfaz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi - Son Dakika
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