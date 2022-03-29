Son dakika haberleri... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının tutuklu sanıkları yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının tutuklu sanıkları yeniden yargılanıyor

29.03.2022 16:09
Son dakika haberleri... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının tutuklu sanıkları yeniden yargılanıyor

Son dakika haberlerine göre Bursa'da 6 yıl önce tarihi Ulu Cami yakınında bir kadın teröristin canlı bomba saldırısıyla ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 7 sanıkla ilgili davada verilen kararın Yargıtay tarafından tutuklular yönünden bozulmasının ardından yeniden yargılamaya başlandı.

Bursa'da 6 yıl önce tarihi Ulu Cami yakınında bir kadın teröristin canlı bomba saldırısıyla ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 7 sanıkla ilgili davada verilen kararın Yargıtay tarafından tutuklular yönünden bozulmasının ardından yeniden yargılamaya başlandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında verilen karar Yargıtay tarafından bozulan ve dosyaları birleşme talebiyle mahkemeye gönderilen tutuklu sanıklar Emine Kızıl, Ümmü Gülsün Meşe ve Mithat Tunç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ile bazı sanık yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmalarında tahliyelerini isteyen sanıklardan Mithat Tunç, hakkındaki suçlamayı reddederek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Emine Kızıl da avukatıyla görüştükten sonra savunma yapacağını, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtti.

Ümmü Gülsün Meşe ise hiçbir terör örgütüyle alakasının bulunmadığını iddia ederek, bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanma talebinin de olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına ve avukatları ile görüşmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Tarihi Ulu Cami'nin batı girişi bölümünde, 27 Nisan 2016'da "Sultan Yıldız" adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan Eser Çali adlı terörist üzerindeki bomba düzeneğini patlatmıştı. Olayda terörist ölmüş, civardaki 13 vatandaş yaralanmıştı.

Teröristin örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa, Mardin, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i, savcılıktaki sorgularının ardından salıverilmiş, Emine ve kardeşi Tuba Kızıl ile Ümmü Gülsün Meşe, Zekiye Zarka, Mithat Tunç ve İsa Casim sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

İddianamede teröristin, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın, metropollerde canlı bomba tarzı eylemlerde bulunan TAK yapılanmasının talimatları doğrultusunda saldırıyı gerçekleştirdiği, sanıklardan Emine Kızıl'ın da canlı bomba eylemi için Mardin'in Kızıltepe ilçesine giderek kendisine teslim edilen patlayıcı maddeyi paketleyip valiz içinde Afyonkarahisar'a getirdiği, ardından bunun Bursa'daki saldırıda kullanıldığı aktarılmıştı. Ümmü Gülsün Meşe ve Mithat Tunç'un ise patlayıcının teröriste ulaştırılmasına ve Bursa'da saklanmasına yardımcı oldukları ifade edilmişti.

Sanıklardan Zarka ilk celsede, Tuba Kızıl ile İsa Casım ise sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Emine Kızıl, ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 77 yıl 1 ay hapis cezası ile 33 bin 320 lira para cezası, Ümmü Gülsün Meşe, ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 57 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile 760 lira para cezası, Mithat Tunç da 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanan 3 sanığın beraatine, firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

İstinaf talebinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı ile sanıklar hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan usulüne uygun olarak açılmış dava olmadığından Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilerek dava açılmasının temin edilmesi isteminde bulunulmuştu. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin müzekkeresi ile sanıklar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Başsavcılık, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birleştirme talepli dava açmıştı.

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Yargıtay, Bomba, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının tutuklu sanıkları yeniden yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasının tutuklu sanıkları yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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