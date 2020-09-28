Son dakika haberleri: Bursa'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinden Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Fehmi Kaymak (78), yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı kazada ağır yaralanan eşi Mevlüde Kaymak'ın (70) ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil, Bursa- Yalova kara yolunda, aynı istikametteki Fehmi Kaymak idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklete Orhangazi Terminali karşısında arkadan çarpmış, çarpmanın şiddetiyle sürücü ile eşi Mevlüde Kaymak, otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savrulmuştu.

Ağır yaralanan çift ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı. Otomobil sürücüsü Burak Y. de gözaltına alınmıştı.