Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da Burak U'nun (28) kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobilin Mudanya-Bursa kara yolunda çarpması sonucu anneanne Fikriye Yeğit'in (56) öldüğü kazada yaralanan Zeynep Mira Güler (6), Bursa Şehir Hastanesinde 2 gündür yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

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