Son dakika haberleri... Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti

28.06.2022 21:35
Son dakika haberleri... Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde anneannesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde anneannesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da Burak U'nun (28) kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobilin Mudanya-Bursa kara yolunda çarpması sonucu anneanne Fikriye Yeğit'in (56) öldüğü kazada yaralanan Zeynep Mira Güler (6), Bursa Şehir Hastanesinde 2 gündür yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada gözaltına alınan sürücü Burak U'nun çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Bursa-Mudanya kara yolunda 26 Haziran'da Burak U, idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit ve torunu Zeynep Mira Güler'e çarpmıştı. Fikriye Yeğit hayatını kaybederken ağır yaralanan torunu Güler ise kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesinden Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

YORUMLAR
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'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada 'U' dönüşü yapan TIR'a kamyonet çarptı; kaza anı kamerada
Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bursa'daki trafik kazasında yaralanan kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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