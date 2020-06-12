Son dakika haberleri | Bursa'dan Artvin'e gidiyorlardı; 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar Zara Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenler Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Meydana gelen kazada araçta bulunan Perihan Gün (59)ve Sefine Yasal (86) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Özcan Gün ile Kurtuluş Yasal (38) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Artvin'e gitmekte olan Özcan Gün (59)yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında yoldan çıkarak menfeze çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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