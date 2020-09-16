Son dakika haberleri... Bursa için tarihi yarışma başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursa için tarihi yarışma başladı

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe damga vurmaya hazırlandığı Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi için düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.

Son dakika haberleri... Bursa için tarihi yarışma başladı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe damga vurmaya hazırlandığı Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi için düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.

Osmanlı'nın ilk payitahtı olan Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni, etrafını çevreleyen binalardan arındırarak gün yüzüne çıkaracak projede yarışma safhasına geçildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente damga vuracak olan projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına da Kızılay binasından başlandı. Binaların yıkımı hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, alanın açılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek proje için de çalışmalara hız verdi. Bursalıların yıllardır özlemle beklediği proje için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarımı için proje yarışması başlattı. Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması çalışmalarında Alan Başkanlığını da yapan Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu'nun başkanlığında alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyetinin tüm hazırlıkları tamamlamasının ardından yarışma ilan edilerek süreç başladı.

Bursa'nın tarihi kent merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi'nde Çarşıbaşı diye tariflenen bölgenin ve çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasını konu alan yarışmada Çarşıbaşı bölgesi tasarım probleminin bütün tarihi, mekani, sosyal, kültürel, ekonomik yönlerinin ile ele alınması bekleniyor. Yarışmaya katılacaklarda meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurma şartı aranacak. Jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanlarının yer alamayacağı yarışmaya katılacakların şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmesi gerekiyor. Başkanlığını Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun yaptığı jürinin asil üyeleri Mimar Mithat Kırayoğlu, Y. Mimar Ahmet Yılmaz, Y. Mimar Bünyamin Derman, Mimar Ömer Selçuk Baz, Peyzaj Mimarı/ Y. Kentsel Tasarımcı Sunay Erdem ve Şehir ve Bölge Plancısı Alp Kaya gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor. Y.Mimar/ Şehir Plancısı Doç. Dr. Sibel Polat, Y. Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Aysun ÇELİK Çanga, Y. Şehir Plancısı/ Mimar Doç. Dr. H. Serdar Kaya ve Mimar Ayhan Abanozcu da yarışmanın yedek jüri üyelerini oluşturuyor.

630 bin TL ödül

Projelerin elden teslimi için son gün 25 Aralık 2020 ve kargo ile idareye teslim için son gün ise 29.12.2020 olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesini Ocak ayının ilk haftasında yapacak ve Ocak ayının ikinci haftasında da sonuçlar açıklanacak. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL ve üçüncüsü de 80.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada 5 ayrı mansiyon için de 60'ar bin TL para ödülü belirlenirken, toplamda 630 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada ayrıca olası satın almalar için de 70 bin TL'lik kaynak ayrıldı. Yarışmaya katılacaklar şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan yarismalar.bursa.bel.tr adresinden de ulaşabilecekler.

Geleceğe damga vuracak

Geçtiğimiz haftalarda Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde sahada titiz bir çalışma yürüten Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu başkanlığındaki jüri üyeleriyle bir araya gelip, süreci yakında takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hanlar Bölgesi bizim için UNESCO Dünya Mirası Listesinde çok değerli ve çok kıymetli bir alan. Fakat son yıllarda aktivitesini bir miktar kaybettiğini görüyoruz. İnşallah burada oluşturduğumuz heyetimizin yönlendirmeleriyle yarışma sürecini başlattık. Yarışma sonunda ortaya çıkacak projeyi de kamuoyu ile paylaşacağız. Temennimiz Bursa tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkması. Yarışmaya Türkiye genelinden ilgi gösterileceğine inanıyorum. Sadece bir alanı yıkıp, bir yerleri açmak değil, gerçekten bir alanı gerçek manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Payitaht Bursa'da tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor derken gerçekten işin tüm boyutlarını, ekonomik boyutlarında oradaki esnafı da ulaşımı da yaya sirkülasyonunu da ve diğer tüm unsurları da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah Bursa adına en güzel kazanım ortaya çıkacaktır" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Çarşıbaşı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bursa için tarihi yarışma başladı - Son Dakika

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