Tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa ve Balıkesir'de, tefecilik yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, özellikle Mustafakemalpaşa ilçesinde 20'den fazla vatandaşı aylık yüzde 25'e varan faizlerle borçlandırdıkları ve anaparayı ödeyemeyenlerden tehditle yıllarca para aldıkları belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Çaresizliğinden faydalandıkları vatandaşları açık senet karşılığında borçlandırdıkları, yıllar boyunca aylık faiz adı altında fahiş miktarlara varan ödemeler aldıkları, aylık faizi ödeyemeyenleri de aileleriyle veya icra üzerinden tehdit ettikleri belirlenen Y.K, C.Ü, E.K, İ.T. ve S.Ç. Mustafakemalpaşa ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Mustafakemalpaşa Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.K, C.Ü ve E.K. tutuklandı, İ.T. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.