Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

16.03.2022 09:31
Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 zanlı gözaltına alındı.

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını ve bu yolla elde ettiği geliri akladıklarını belirledi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Yalova ve Siirt'teki adreslere 1500 emniyet personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon kapsamında şüphelilere ait 55 ev ve 15 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilogram esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin uyuşturucu hap, yeşil reçeteli 3 bin 400 hap, 20 gram kokain, hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 268 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti sonucu elde edildiği belirlenen 14 ev, 12 otomobil, 3 arsa ve 500 bin liralık ziynet eşyası ile paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 56 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca aynı soruşturma kapsamında daha önce 23 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Büyük uyuşturucu operasyonu...Mal varlıklarına el konuldu...Termal kamerayla böyle yakalandılar Büyük uyuşturucu operasyonu...Mal varlıklarına el konuldu...Termal kamerayla böyle yakalandılar Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
07:54 Ukrayna'dan gelen savaş tehdidi ve mülteciler Polonya'yı endişelendiriyor
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement