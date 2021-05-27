Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, narkotik ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, binaların teraslarına itfaiye merdivenleriyle çıkarak arama yaptı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 50 gram esrar, 10 gram eroin, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda polis, bazı binaların teraslarına itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle çıkarak arama yaptı. Bazı evlerde bulunan güvenlik kameraları da dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.