Son dakika haberleri | Bursa'nın "Parmak çocuğu" son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa'nın "Parmak çocuğu" son yolculuğa uğurlandı

Son dakika gündem haberi: -Bursa'nın "Parmak çocuğu" son yolculuğa uğurlandı Bursa'da 15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker, hayatını kaybetti Bursa'da Bursa'da büyüme ve gelişme geriliği hastalığı nedeniyle 15 yaşında olmasına rağmen 65 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlıktayken dün hayatını kaybeden...

- Bursa'nın "Parmak çocuğu" son yolculuğa uğurlandı

Bursa'da 15 yaşında 4 kilo ve 65 santimetre boyundaki İlker, hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da Bursa'da büyüme ve gelişme geriliği hastalığı nedeniyle 15 yaşında olmasına rağmen 65 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlıktayken dün hayatını kaybeden "Parmak çocuk İlker Bayrak gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl'de yaşayan Adnan ve Elif Bayrak çiftinin 2005 yılında dünyaya gelen çocukları İlker Bayrak, ailesinin şüphesi üzerine çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde yapılan tüm tetkiklere rağmen teşhis koyulamayan Bayrak, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerinde milyonda bir görülen "Silver-Russell" büyüme ve gelişme geriliği hastası olduğu belirlendi. Milyonda bir görülen ve Türkiye'de 2 kişide bulunan kemik deformasyonu hastalığına yakalanan Bayrak 15 yaşına geldiğinde sadece 65 santimetre ve 4 kilo ağırlığında kaldı.

Bursa'nın parmak çocuğu dün hayatını kaybetti.

Doğuştan yakalandığı hastalık nedeniyle 15 yaşında 65 santimetre ve 4 kilo olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Bursa'nın "Parmak çocuğu" akşam saatlerinde evde oynarken rahatsızlandı. Anne Elif Bayrak, oğlunun rahatsızlandığını görünce, Minik İlker'i kucağına alarak kendisini sokağa attı. Sokaktaki komşularının yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Parmak Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Parmak çocuk gözyaşları içerisinde defnedildi

Dün akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Parmak Çocuk İlker Bayrak, öğle namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Onlarca İnegöllünün katıldığı cenaze töreninde, Parmak'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından İlker'in dayısı Sıddık Döngel, yeğeninin tabutunu mezarına kadar taşıdı. Bursa'nın Parmak Çocuğu İlker, Hastane Mezarlığı'nda babannesinin mezarının yanı başına defnedildi.

Son dakika haberleri | Bursa'nın Parmak çocuğu son yolculuğa uğurlandı

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'nın 'Parmak çocuğu' son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

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