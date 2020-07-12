Son dakika haberleri! BURSA TIR devrildi; taşıdığı kilolarca talaş yola saçıldı - Son Dakika

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Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun

Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor