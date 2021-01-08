Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

08.01.2021 23:39
Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor, System.String[]

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollar boşaldı.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldı.

Kentte çok sayıda uygulama noktasında, polis ekiplerince kontroller gerçekleştiriliyor.

Balıkesir

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Balıkesir'de de sessizlik hakim oldu.

Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Yalova

Yalova'da da vatandaşlar kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi. Sahil, parklar, meydan, cadde ve yollar boşaldı.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ve Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda denetim yapılıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Kent merkezinde saat 21.00'den itibaren sessizlik yaşanırken, Kordon Boyu ve İskele Meydanı boş kaldı.

Polis ekiplerince ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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