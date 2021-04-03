Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
03.04.2021 15:21
Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.
Kütahya
Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.
Son Dakika Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor Kahkaha krizi sonrası ilk buluşma! CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden Buket Aydın'a konuk oluyor Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor