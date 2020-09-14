Son dakika haberleri: Bursa ve Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Bursa merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Bursa ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, daha sonra adliyeye gönderildi. Dün Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyal üzerinde yapılan incelemelerde, terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda fotoğraf ve video tespit edilmişti.

Mersin, Bursa, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:27 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bursa ve Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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