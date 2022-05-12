Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü

12.05.2022 01:32

Son dakika haberler... Bursa'ya şehit ateşi düştü Şehidin ailesi acı haberi alır almaz İstanbul'a gitti Şehit polis memuru Ordu'da toprağa verilecek Sultanbeyli'de kaçan aracı kovalayan yunus timinin hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın Bursa'da yaşadığı ve acı haberi alır...

Bursa'ya şehit ateşi düştü

Şehidin ailesi acı haberi alır almaz İstanbul'a gitti

Şehit polis memuru Ordu'da toprağa verilecek

BURSA - Sultanbeyli'de kaçan aracı kovalayan yunus timinin hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın Bursa'da yaşadığı ve acı haberi alır almaz İstanbul'a gittiği öğrenildi. Şehit polis memurunun 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesinin Bursa'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit polis memurunun ailesi acı haberi alır almaz İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Şehit polis memuru Ordu'da toprağa verilecek.

Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü
Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü
Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü
Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü
Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü

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Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika


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