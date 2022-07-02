Hakkari 'nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin ailesi acı haber ile üzüntüye boğulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin 'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Hakkari, Piyade, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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