Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

02.07.2022 23:27

Gelen son dakika haberlerine göre HAKKARİ'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı.

HAKKARİ'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in acı haberi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haberi ulaştı. Şehidin ailesi acı haber ile üzüntüye boğulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi.

Şehidin naaşının, Hakkari'de yarın düzenlenecek törenin ardından Bursa'ya getirileceği, Büyükorhan Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarnıç Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)-

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Hakkari'de bir asker şehit oldu Hakkari'de bir asker şehit oldu BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - YENİDEN BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - YENİDEN
Kaynak: DHA

Hakkari, Piyade, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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