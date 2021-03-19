Son dakika haberleri... Bursaspor, Adana'da oynadığı son 5 maçı kazandı, 9 maçı kaybetmedi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bursaspor, Adana'da oynadığı son 5 maçı kazandı, 9 maçı kaybetmedi

19.03.2021 10:29
Son dakika haberleri... Bursaspor, Adana'da oynadığı son 5 maçı kazandı, 9 maçı kaybetmedi, System.String[]

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig'in 27. haftasında Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, rakibine karşı çıktığı son 5 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, rakibine karşı çıktığı son 5 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor, bu hafta en iyi performans gösterdiği deplasmanlardan bir tanesine çıkacak. Yeşil-beyazlı takım, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Pazar günü saat 19.00'da Adanaspor'la karşılaşacak. Genel tabloya bakıldığında Bursaspor, deplasmanda olmasına rağmen rakibine karşı daha çok galibiyet aldığı görülüyor. Bursa ekibi, bugüne kadar Adana'da oynanan 28 maçın 9'unu kazanırken, 8'ini kaybetti. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, Adanaspor deplasmanında çıktığı son 5 resmi maçı da kazanırken, 9 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Rakibine son olarak 1998 yılında 4-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, o günden bu güne dış sahada yenilmedi. Bu sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, 1-0 kazanmıştı. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursaspor, Adana'da oynadığı son 5 maçı kazandı, 9 maçı kaybetmedi

Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Bursaspor, Adana'da oynadığı son 5 maçı kazandı, 9 maçı kaybetmedi - Son Dakika Spor


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