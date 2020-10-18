Son dakika haberleri... Bursaspor taraftarından muhteşem piksel karton koreografisi
18.10.2020 13:45
Gelen son dakika haberlerine göre Bursaspor'un taraftar grubu Maraton, Balıkesirspor maçı öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na özel bir koreografi hazırladı.
Bursaspor'un taraftar grubu Maraton, Balıkesirspor maçı öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na özel bir koreografi hazırladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bu akşam Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyaz sevdalıları bu maç öncesi takımlarına güzel bir sürpriz hazırladı. Maraton Platformu, 'Bu sevda kalbimizde uzun bir maraton' açıklamasını yaparak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na uyguladığı pixel karton koreografisinin videosunu yayınladı. Sosyal medyada bir anda yayılan video, farklı birçok takım taraftarının da takdirini topladı.
Bursaspor-Balıkesirspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. - BURSA
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