Son dakika haberleri: Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Sahada kazanılan sahada kaldı"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda buldu. Genç teknik adam, puan silme cezasının alınmamasıyla ilgili olarak, "Sahada kazanılan sahada kaldı" yorumunda bulunurken, Balıkesirspor'la oynanacak maç için de, "Bu karşılaşma çıkışımızın, başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İHA'ya özel açıklamalar yaptı. Puan silme cezasının gelmemesiyle ilgili sözlerine başlayan genç teknik adam, şunları söyledi: "-3 puanın gelmemesi bizim için oldukça moral oldu. Başkanımız Erkan Kamat ve yönetimimiz bu konuyla ilgili çok çalıştı. Puanımızın silinmemesi bizim için çok değerliydi. Sahada kazanılan sahada kaldı. Bundan sonra bizim de sahaya odaklanmamız lazım. Kısa da olsa verimli bir kamp dönemi geçirdik. Eksiklerimizi giderme adına önemli işler yaptık. Oyuncularımızla vakit geçirmek için de çok güzel bir ortamdı. Birbirimizi iyice tanıdık. Neler istediğimizi, onların neler verebileceğini artık çok daha iyi biliyoruz. Bunlar da belirli aşamalarda yavaş yavaş olacak şeyler. Bursaspor her zaman en iyisi için mücadele eder. Bu konuları da futbolcularımızla konuştuk. Moralimiz ve motivasyonumuz yerinde. Bundan sonra çok güzel günler bizleri bekliyor."

"Balıkesirspor maçı çıkışımızın başlangıcı olacak"

Pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor maçıyla ilgili de konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Balıkesirspor karşılaşması beklenildiği gibi kolay maç olmayacak. Geçen seneden yabancı oyuncularını kadroda tuttular. Bu sene de 10 transfer yaptılar. Artık bizim de iç sahada kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızın bizden beklentisi var. Buna karşılık vermek istiyoruz. Bursaspor'un gücünü her ne şartlarda olursa olsun kanıtlamamız gerekiyor. İyi işler başaracağımıza inanıyorum. Balıkesirspor karşılaşması da çıkışımızın başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA