Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Kimse endişe etmesin"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kaybedilen Bursaspor maçı sonrası, "Kimse endişe etmesin. Biz bu durumun üstesinden geleceğiz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bursaspor akıllı oynadı ve maçı kazandı" açıklamasını yaptı.

TFF 1.Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sağlam, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Maça çok iyi başladık. Bir süre oyun kontrolü bizdeydi. Kalemize gelen ilk iki top gol oldu. İkinci yarı hamleler yaptık. Pozisyonlarımız da oldu. Geçen haftadan devam eden gol kaçırma yarışlarımız bize katkı sağlamadı. Pozisyon bulduk ama maalesef bugün istemediğimiz bir sonuçla karşılaşmadık. Futbolda bu tür durumlar oluyor. Mağlubiyetin olumsuz etkilerinden kurtulup, salı günü Balıkespor karşılaşmasını kazanıp Samsun'a dönmek istiyoruz. Zor bir durum. Dolayısıyla bu durumun üstesinden gelmemiz lazım. Kimse endişe etmesin. Biz bu durumun üstesinden geleceğiz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bursaspor akıllı oynadı ve maçı kazandı. Tebrik ediyorum." - BURSA