Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek - Son Dakika

Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek

15.12.2020 14:38
Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Şehir Bursa' hedefi doğrultusunda stratejik projelere imzasını atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, milli ekonomiye katkı sağlamak ve artan enerji maliyetlerini düşürmek için içme suyu ana isale hatları üzerine kurduğu 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının...

Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Şehir Bursa' hedefi doğrultusunda stratejik projelere imzasını atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, milli ekonomiye katkı sağlamak ve artan enerji maliyetlerini düşürmek için içme suyu ana isale hatları üzerine kurduğu 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar hale geldi. BUSKİ'nin attığı bu adım, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'ye örnek gösterildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Doğancı Barajı'ndan Dobruca Arıtma Tesisleri'ne kadar olan hatta yer alan D0, D13 ve D12 su depolarında hizmete aldığı HES santralleri, Türkiye'ye örnek oldu. 2016 yılında yenilenebilir enerji alanında projeler geliştiren BUSKİ, kente Doğancı Barajı'ndan su getiren ana isale hatları içerisinde akan suyun gücünden faydalanarak elektrik enerjisi üretmek için kolları sıvadı. HES yatırımları, kurulan hedef doğrultusunda bu hatta planlandı. Sırasıyla D0, D13 ve D12 su depoları üzerinde santraller kuruldu. Bu santrallerde hizmete alındığı tarihten bugüne kadar 52.934.000 kWh'lık elektrik enerjisi üretildi. BUSKİ, ana isale hatları üzerinde konumlandırdığı 3 HES yatırımıyla yıllık enerji ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar hale geldi. BUSKİ'nin attığı bu adımlar, DSİ tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, durağan tüm varlıklarının aktif hale getirildiği, daha yaşanabilir bir Bursa yolunda emin adımlarla yola devam ettiklerini söyledi. Belirledikleri hedefler doğrultusunda atılması gereken tüm adımları tereddütsüz yerine getirdiklerini belirten Başkan Aktaş, BUSKİ'nin ana su hatları üzerindeki HES uygulamasının da bu anlamda bir gösterge olduğunu kaydetti. Enerji üretiminde doğal süreçten faydalanmak için HES'lerin yanı sıra GES ve RES'ler konusunda da benzer yatırımları hizmete aldıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Göreve gelir gelmez hazırladığımız 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda, her anlamda daha yaşanabilir bir Bursa'nın temellerini hep birlikte oluşturacağız. Enerji üretimiyle de kendi kendine yeten bir Büyükşehir Belediyesi arzuluyoruz" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek
Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek
Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BUSKİ'nin HES yatırımları Türkiye'ye örnek - Son Dakika


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