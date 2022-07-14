Bütün kuralları ihlal etti, jandarmaya kaza yaptırdı - Son Dakika
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Bütün kuralları ihlal etti, jandarmaya kaza yaptırdı

14.07.2022 10:48

Bütün kuralları ihlal etti, jandarmaya kaza yaptırdı Kovaladıkları trafik canavarını kaza yapmalarına rağmen ellerinden kaçırmadılar Kural ihlalleri sebebiyle araç sürücü ve araç sahibine 9 bin 171 TL para cezası uygulandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyerek...

Bütün kuralları ihlal etti, jandarmaya kaza yaptırdı

Kovaladıkları trafik canavarını kaza yapmalarına rağmen ellerinden kaçırmadılar

Kural ihlalleri sebebiyle araç sürücü ve araç sahibine 9 bin 171 TL para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, aniden durarak jandarma aracının kaza yapmasına neden oldu. Sürücünün sürekli aynı davranışları sergilediği, alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Olay, Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde meydana geldi. Piknik yapan vatandaşların, Tofaş marka beyaz bir otomobildekilerin yüksek sesle müzik dinleyerek gidip geldiği ve çevreyi rahatsız ettiği yönündeki ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların şikayet ettiği 07 LJ 258 plakalı Tofaş marka otomobile durması için ikazda bulunan jandarma aracı, otomobilin ihtara uymayarak kaçması üzerine takibe başladı. Otomobildekilerin ani fren yapması üzerine jandarma aracı otomobile çarparak kaza yaptı.

Hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı

Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü Arif Koray U.'nun yapılan alkol kontrolünde 0.71 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, alkollü araç kullanmaktan bin 823, araç sahibine ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplam 9 bin 171 TL para cezası uygulandı. Araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişiye ise çevreyi rahatsız etmekten 247'şer TL idari para cezası uygulandı.

Ceza yemekle uslanmamış

Boğaz mevkiinde çevreye rahatsızlık veren aynı otomobilin Manavgat ilçe merkezinde trafik ekipleri tarafından gerek durdurulmak suretiyle sürücüsünün kendisine, gerekse dur ihtarına uymayarak plakasına çok sayıda ceza yazıldığı, ilçe merkezinde bir kazaya meydan vermemek için trafik ekiplerince kovalanmadığı bildirildi.

Sürücüye ayrıca, kazadan kısa bir süre önce Herdford Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymadığı, plakasına dur ihtarına uymamak ve makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından ceza uygulandığı bildirildi.

YORUMLAR
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Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza Kaçak kazı yapmaya hazırlanırken devriye gezen jandarmaya yakalandılar Kaçak kazı yapmaya hazırlanırken devriye gezen jandarmaya yakalandılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bütün kuralları ihlal etti, jandarmaya kaza yaptırdı - Son Dakika

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