BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASI; "ŞİKAYETÇİDEN 625 BİN LİRA ALDIĞIM DOĞRUDUR" - Son Dakika

BEYKOZ'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan Işıl Avşar'ı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş (46), Hatice Defne Balcı (28) ve Irmak Avşar (34) ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamayı reddeden Ergüneş, fal bakma karşılığı paralar aldığını söyleyerek "Şikayetçiden 625 bin lira aldığım doğrudur" dedi. Müşteki Işıl Avşar da "Sanık Sevgin ile görüşme aşamasında yapmış olduğu işlem başarısız olduğunda parayı iade edeceğini söylemişti. Kendisine toplamda 625 bin lira para gönderdim. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.

"AYLIK GELİRİM 40 BİN LİRA"

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hatice Defne Balcı ve Sevgim Mükerrem Ergüneş ile müşteki Işıl Avşar katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Irmak Avşar katılmazken, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Ergüneş kimlik tespiti sırasında ilkokul mezunu olduğunu, yaşam koçluğu yaptığını ve aylık gelirinin ortalama 40 bin lira olduğunu kaydetti. Diğer sanık Balcı ise gayrimenkul danışmanı olduğunu, üniversite mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi.

FAL BAKARAK KÜÇÜK ÜCRETLER ALDIĞINI İDDİA EDEN SANIK 625 BİN LİRA ALDIĞINI KABUL ETTİ

Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş savunmasında yaşam koçu olarak çalıştığını belirterek, müştekiyle diğer tutuksuz sanık olan arkadaşı Irmak Avşar aracılığıyla tanıştığını belirtti. Sanık Ergüneş savunmasında "Müşteki beni ilk aradığında telefonumu Irmak Avşar'dan aldığını ve Irmak ile akraba olduklarını söyledi. Fal baktırmak istedi. Ben de fal bakarak küçük ücretler almaktayım. Müşteki erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Kendisinin sorunlarını dinledim, onu yönlendirdim ve telkinlerde bulundum. Her görüştüğümüzde bana teşekkür etti, hatta çiçek bile göndermişti. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Ben müşteki ile yaklaşık 6 ay görüştüm. Kendisini dolandırmadım, suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Ahmet Kaya, sanığın hesabına gönderilen parayı sorunca sanık Ergüneş "Evet, müştekinin arkadaşımın hesabına 625 bin 650 lira gönderdiği doğrudur" dedi. Sanık Ergüneş, diğer sanıklara komisyon verdiğine dair iddianamede öne sürülen ifadeleri de reddederek "Art niyetli biri olsaydım paraları elden talep ederdim. Banka yolu ile tahsil etmezdim" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ SEVDİĞİM BİR ABLAMDI ONA GÜVENDİM"Sanık Hatice Defne Balcı ise arkadaşı aracılığıyla Sevgin Mükerrem Ergüneş ile tanıştığını kaydederek "Sevgin Hanım benden kart çıkarmamı istedi, kartı çıkarıp şifreyi diğer sanık Sevgin Hanım'a verdim. İlk başlarda hesabıma gelen bir miktar parayı ben çekip Sevgin Hanım'a vermiştim. Sonraki aşamalarda kartı ve şifreyi ona verdiğim için o çekmiştir. Kendisi sevdiğim bir ablamdı, ona güvendim" diye konuştu.Sanık Defne Balcı, hesabına gelen paradan hiçbir menfaat elde etmediğini öne sürdü. Balcı diğer sanık Irmak Avşar ile kafede iki kez karşılaştığını iddia ederek "Kendisi sosyal medya fenomenidir. Irmak Avşar'ın hesabından benim hesabıma para havale edilip edilmediğini bilmiyorum" dedi.

"ZARARIM GİDERİLMEDİ ŞİKAYETÇİYİM"Şikayetçi Işıl Avşar ise sosyal medya hesabından 'Zilan Irmak Avşar' isimli sayfayı gördüğünü, sayfada çok iyi fal bakılır yazdığını dile getirerek "O sırada benim eski erkek arkadaşımla aram iyi değildi. Fal bakan kişinin telefon numarası paylaşılmıştı. Sanık Avşar ile herhangi bir akrabalığım yoktur. İlandaki telefon numarasını aradım. Huzurdaki sanık Sevgin ile görüştüm. Bana yıldızname falı baktı. Erkek arkadaşımın üç gün içinde arayacağını söyledi. Bu sürede Sevgin Hanım bana güven verdi" ifadelerini kullandı. Şikayetçi Avşar ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Sonraki aşamada da Sevgin Hanım beni aradı. 'Adıyamanlı bir hoca var, senin falına baktırayım' dedi. Benden bir miktar para istedi, parayı gönderdim. Sonraki aşamalarda peyder pey bu şekilde para göndererek yanına gittim. İki üç kez yıldızname baktı, diğer işlemlerde ise büyü olduğunu söyleyerek bana telkinde bulundu. Kendisi bana benden aldığı paraları hocaya gönderdiğini söylüyordu. Sanık Sevgin ile görüşme aşamasında yapmış olduğu işlem başarısız olduğunda parayı iade edeceğini söylemişti. Kendisine toplamda 625 bin lira para gönderdim. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim"

DURUŞMA ERTELENDİSanık avukatları, müvekkillerinin hileli bir davranışı olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Irmak Avşar'a ihzar celbi gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Işıl Avşar'ın sosyal medya hesabından tesadüfen gördüğü şüpheliye ait 'Zilan Irmak Avşar' isimli kullanıcıyı takip ettiği, söz konusu sosyal medya hesabında fal bakıldığı, çiftler arasındaki ilişkilerin düzeltildiğine dair yazılar olduğu belirtildi. Şikayetçi Işıl Avşar'ın o dönemde erkek arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle 2018 yılının Ocak ayında yıldıznamesine baktırmak amacıyla sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i aradığı, Ergüneş'in yıldıznameye bakabilmek için hesabına 250 lira gönderildiğine dair dekont istediği kaydedildi. İddianamede şikayetçi Işıl Avşar'ın söz konusu parayı sanık Ergüneş'e gönderdiği, Ergüneş'in söylediklerinin gerçekleşmesi üzerine daha da inandığı ve belirli aralıklarla sanığa para göndererek yıldızname baktırmaya devam ettiği vurgulandı. Bir süre sonra sanık Ergüneş'in şikayetçiyi aradığı, Adıyaman'da 'Atıf' isimli bir hocasının İstanbul'a geldiğini, şikayetçinin erkek arkadaşıyla arasının düzeltebileceğine ve evlilik teklifi etmesine dair büyü yapabileceğini söylediğine yer verildi. Şikayetçi Işıl Avşar'ın sanık Ergüneş'in yönlendirmesiyle bir miktar parayı diğer sanık Hatice Defne Balcı'ya gönderdiği ve büyü yapmak için bir takım malzemeler teklif ettiği kaydedildi. Şikayetçinin parayı verdiği fakat erkek arkadaşının kendisinden ayrıldığı aktarılan iddianamede sanıkların, şikayetçinin erkek arkadaşına başka bir kadın tarafından büyü yapıldığını, büyüyü bozmak için şikayetçiden yüklü para istedikleri, büyü yapılmaması durumunda ilişkilerinin daha kötüye gideceklerini ve yapılacak büyüyü başkasına anlattıkları takdirde büyü işleminin gerçekleşmeyeceğini söyledikleri belirtildi. Şikayetçinin 2018 ayında söz konusu işlemlerinin sonuç vermediğini görmesi ve gönderecek parasının kalmaması üzerine yaşadığı her şeyi babasına anlattığı, verdikleri parayı geri istemelerine rağmen sanıkların her şeyin doğru çıktığını öne sürerek parayı vermeyi kabul etmedikleri ifade edildi. İddianamede diğer sanık Irmak Avşar'ın da araya girerek aradaki sorunu halletmeye ve şikayetçiyi ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Banka kayıtları dikkate alındığında şikayetçi Işıl Avşar'ın sanık Hatice Defne Balcı'nın hesabına 32 farklı işlemde toplamda 625 bin 650 lira para gönderdiği vurgulandı. Sanık Balcı'nın banka hesap incelemesinde şikayetçinin her para gönderişinin ardından bir kısmının diğer sanık Irmak Avşar'a gönderildiği, Sevgin Mükerrem Ergüneş'in de komisyon aldığı öne sürüldü. İddianamenin değerlendirme kısmında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçiyi hileli davranışlarda zincirleme suç kastıyla aldatarak ve dini duygu ile inançları istismar ederek kendilerine haksız menfaat elde ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddia edildi. İddianamede sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

