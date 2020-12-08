Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi

08.12.2020 11:06

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Döşemealtı ilçesi yakınlarında yer alan Termessos Antik Kenti, nekropol alanları, tarihi kamu yapıları, tiyatrosu, endemik bitkileri ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Güçlü savunmasıyla "Büyük İskender'in fethedemediği şehir" olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumu ve doğayla iç içe oluşu gibi özellikleriyle ziyaretçilerin ilgi gösterdiği kentler arasında yer alıyor.

Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos'a, Antalyalılar ve yerli tursitler kadar yabancı turistler de ilgi gösteriyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kent, Kovid-19 sürecinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğanın içinde yürüyerek sarp kayalıklar üzerine konumlanan tiyatroya çıkan ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri kahvelerini yudumlayarak bu noktadan Antalya'nın eşsiz manzarasını seyrediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, ekim ayında 5 bin 251 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, yıl başından 31 Ekim'e kadar 21 bin 253 kişi gezdi.

"Anadolu arkeolojisi içinde özel bir yeri var"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, AA muhabirine, antik kentin Anadolu'nun doğa ve kültür buluşmasının önemli noktalarından biri olduğunu söyledi.

Kentin özel konumu itibarıyla kuşatılamaz derecede bir yapısı olduğuna dikkati çeken Çevik, "Termessos, UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alması gerekiyor. Çünkü özgün yapısıyla kalıcı listeye girebilecek özelliklere sahip. Kamu yapıları, toplantı salonları, nekropol alanları, agorası ve tiyatrosuyla özel bir yer. Sanatla arkeolojiyle ve doğayla buluşmada Anadolu arkeolojisi içinde özel bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Çevik, antik kentin daha iyi korunarak, gelecek nesillere aktarılabilmesi için bölgede kazı çalışması ve çevre düzenlemesi yapılması gerektiğini kaydetti.

Rus turistler de hayran kaldı

Antik kenti ziyaret eden Rus turistlerden Aurika Fomina, Termessos Antik Kenti'ni daha önce birkaç defa ziyaret ettiğini, çok beğendiği için arkadaşlarını da getirdiğini söyledi.

Oksana Pagojaya da Türkiye'yi çok sevdiği için tatilini Antalya'da geçirdiğini ifade etti.

Kentin tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Pagojaya, "Burası harika bir yer, müthiş manzarası var. Termessos'a ilk kez geldim ve çok sevdim. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi
Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi

Büyük İskender, Döşemealtı, Türkiye, Kamu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi - Son Dakika


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