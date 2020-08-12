ALİ KEREM BENGİ-MURAT KORKMAZ/ BÜYÜKADA'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Büyükada, Düzenli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Öte yandan binadan çıkan dumanlar Kartal, Dragos Sahili'nden de görüldü.