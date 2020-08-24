Son dakika haberleri | BÜYÜKÇEKMECE'DE 218 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA
Son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Büyükçekmece'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir depodan yoğun kokular geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi, depoyu teknik ve fiziki takibe aldı. Deponun çevresine herhangi bir tehdite ve polis baskınına karşı kapılar kapanacak şekilde araçlar park edildiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri Cumartesi günü depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 208 kilogram skunk, 10 kilogram macun şeklinde hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:57
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | BÜYÜKÇEKMECE'DE 218 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! En az 90 kişi enkaz altında kalmış olabilir İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın ve eşi, saldırganın tutuklanmasını istedi İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor "Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire