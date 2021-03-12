BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE' de geçen yıl 2 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü iddia edilen Ünal Özcan'ın (38) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ünal Özcan ile maktul Sonbahar Özcan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında aşçılık yaptığını söyleyen Sanık Ünal Özcan, "Ben 8-9 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Eşimin ihanetine ve aldatmasına uğradım. Aldattığını bizzat görmedim ama kendisi söyledi" dedi. Hakimin sorularını cevapsız bırakan sanık Özcan, kendisini iyi hissetmediğini belirterek, savunmasını yazılı yapmak istediğini söyledi.

"KIZIM BOĞAZININ AĞRISINDAN KONUŞAMIYORDU"

Sonbahar Özcan'ın annesi Sırma Koç, "Kızım ölmeden bir süre önce evime geldi, boğazı ağrıyor, konuşamıyordu. Ne olduğunu sorduğumda 'Eşim boğazımı sıktı' dedi. Başka da bir şey anlatmadı. Bir gün yanımda kaldı, ertesi gün sanık geldi. Yalvar yakar kızımı ikna edip götürdü. Biz gitmesi taraftarı değildik. Kızımın onu aldattığı ile alakalı bana yansıyan hiçbir şey olmadı. Sanık hiçbir zaman kızımla ilgili böyle bir iddiada bulunmadı, şikayetçiyim" dedi.

"YENGE BURAYA GEL YOKSA BEN BUNU ÖLDÜRECEĞİM"

Maktulun kardeşi Sultan Özcan geçen yıl 14 Temmuz'da gece saat 01.30'da sanığın kendisine 'Yenge buraya gel yoksa ben bunu öldüreceğim' şeklinde mesaj attığını söyledi. Sultan Özcan, "Kendisinin bize gelmesi gerektiğini söyledim, bize geldiğinde elinde hem kendi telefonu hem de Sonbahar'ın telefonu vardı. Sonbahar'ın başkalarıyla olan konuşmalarını bize uzaktan gösterdi, telefonu incelemek istedim, ama vermedi. Daha sonra ben, eşim ve Ünal onların evine gittik. Sonbahar cenaze gibiydi. Ağzını bıçak açmıyordu, artık ne yaşadılar bilmiyorum. O gece hiç konuşmadı. Daha sonra biz eve döndüğümüzde Ünal'dan bir mesaj daha geldi. Sonbahar'ın boğazını sıktığını, nefes alamadığını ve ambulansı çağırmamızı söyledi. Eşim hemen oraya koştu, sonrasında bir mesaj daha attı, Sonbahar'ın kendisine geldiğini ve ambulansa gerek kalmadığını söyledi" diye konuştu. Sanık ile Sonbahar Özcan'ın barışıp evlerine döndüklerini söyleyen Sultan Özcan, kardeşini ve sanığı kahvaltıya çağırdıklarını, çok mutlu göründüklerini, akşam güle oynaya evlerine döndüklerini ancak ertesi gün kardeşinin ölüm haberini aldığını anlattı.

MAKTULÜN 8 YAŞINDAKİ KIZI: 'AĞLAMA ANNE'

Maktulün ablası Suna Güneş, sanığın ilk olarak kardeşinin boğazını sıktıktan sonra oluşan morlukları gördüğünde karşılıklı ağlayıp sarıldıklarını o sırada kendilerinin ağladığını gören maktul Sonbahar'ın 8 yaşındaki kızının da ağlayarak yanlarına geldiğini ve babasının annesinin boğazını sıktığı anı gördüğünü söylediğini ve annesine 'Ağlama anne' dediğini anlattı.

Güneş, şikayetçi olduğunu belirtti. Maktulun bir diğer ablası Fidan Koç ise sanığın küçük kızının oje sürmesine bile kızdığını 'Onu kötü insanlar sürer' dediğini kardeşinin balkonda normal kıyafetle çamaşır asmasına bile kızdığını söyledi.

'GELİN CENAZENİZİ ALIN'

Kardeşinin en başından beri Ünal ile evlenmesini istemediğini söyleyen müşteki ve maktülün ağabeyi Candemir Koç, yaşanan olaydan sonra sanığın kendisine 'Gelin cenazenizi alın, bu kara leke ancak böyle temizlenir, başınız dik olsun' şeklinde mesaj attığını belirtti.

Sanığın telefonunun incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan maktulun ağabeyi Cem Sinan Koç, başka canların yanmasını istemediklerini kadını dövmenin, öldürmenin acizlik olduğunu söyledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile Ünal Özcan'ın iki çocuklarıyla beraber yaşadıkları belirtildi. İddianamede Sonbahar Özcan'ın sosyal medya sitelerini aktif olarak kullandığı, Ünal Özcan' ın eşinin cep telefonunda sosyal medya üzerinden başka erkeklerle yapılmış mesajlaşmaları görmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu anlatıldı. İddianamede, gece 04.00 sıralarında Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden telefonuna mesaj geldiğini görmesi üzerine sinirlendiği ve ikili arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Ünal Özcan'ın geçen sene 19 Temmuz'da eşinin boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığı ve eşinin ölmesi üzerine akrabalarına haber verdiği anlatılan iddianamede, Ünal Özcan'ın eşinin sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlık etkisiyle eşini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüpheli Ünal Özcan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.