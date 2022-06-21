Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı

21.06.2022 00:03

Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine sandalyelerle saldırırken, bir taraf daha sonra karşı gruba silahla ateş etti. Kavgada 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan 14 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 9 yaralı - Son Dakika
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