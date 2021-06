Büyükçekmece'de kıskançlık yüzünden eşini boğarak öldüren sanık savunma yaptı - Son Dakika

- Büyükçekmece'de kıskançlık yüzünden eşini boğarak öldüren sanık savunma yaptı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kıskançlık yüzünden eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldüren sanık Ünal Özcan'ın yargılamasına devam edildi. Sanık Özcan, "Kendimi kaybedip, boğazını sıktım sonra bir an durup, koridora gittim. O esnada eşimin gözleri açıktı ve ayağa kalktı. Eşimin yanına tekrar gidip, hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım" dedi.

Büyükçekmece'de eşinin sosyal medyayı aktif olarak kullanması ve bu mecralardan kendini aldatması iddiasıyla kıskançlık krizine girip eşi Sonbahar Özcan'ın boğazını sıkarak öldüren tutuklu sanık Ünal Özcan'ın yargılamasına devam edildi. Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ünal Özcan bulunduğu cezaevinden getirildi. Salonda maktulün aile yakınlar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Ünal Özcan şunları anlattı: "Hiçbir eş, hiçbir baba benim bulunduğum durumda olmak istemez. Eşini çok seven biri olarak çok pişmanım. Hayatım boyunca eşime bir kere bile vurmadım, kötü bir söz söylemedim. Eşimi her zaman çok sevdim ama eşim evimize ve ailesine sadık kalmayıp ihanet etti. Ben aşçı olarak ekmeğimi kazanıyordum. Bir ara da Mısır'a çalışmaya gittim. Döndüğümde eşim aynı kişi değildi. Ev işi yapmıyor, çocuklarla hiç ilgilenmiyordu. Elinde sürekli telefon vardı. Başlarda bir şey demiyordum ama bu durum beni sonradan rahatsız etmeye başladı. Bir ara telefonunda mesaj gördüm ve tartıştık. Bu olaydan 15 gün sonra sucuyu aramak için eşimin telefonunu aldım. Bu kez başka bir mesaj daha gördüm. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kayınvalidemin yanına gittim ona her şeyi anlattım hatta eşim de yanımızdaydı. Eşim benden 'özür dilerim, affet bir daha olmaz' dedi. Ben de affettim sonra mesajlar görmeye devam ettim. Son olarak yengemi arayıp olayları anlattım. Eşimin telefonundaki mesajları gösterdim. Akşam evde bu durumları sorunca benimle hiç konuşmadı bir de millete söylediğim için pişkin pişkin bana kızdı. Ben de erkeklik gururuma yediremedim hafif boğazını sıktım. Sonrasında kendi kendime 'ne yapıyorsun sen' dedim. Eşime kolonya ve su verdim. Bu olaylardan sonra eşimin akrabalarına boşanacağımı söyledim. Ailesi araya girip bizi barıştırdı. 19 Temmuz'da yine eşime gelen mesajı gördüm. 'Bu iş bitmedi mi' diye sordum. Bana 'git başımdan, seni sevmiyorum, ben aşık oldum' dedi. Kendimi kaybedip, boğazını sıktım sonra bir an durup, koridora gittim. O esnada eşimin gözleri açıktı ve ayağa kalktı. Eşimin yanına tekrar gidip, hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım" dedi. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın öldürme anını anlatırken izleyici koltuğunda oturan aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.Mahkeme heyeti, maktulün telefondaki mesajlarla ilgili bilirkişiden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk haline devamına kararı verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de 38 yaşındaki Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya üzerinden başka erkekle mesajlaştığını gördüğü iddiasıyla boğazını sıkarak öldürdüğü olay anlatılmıştı. İddianamede çiftin 9 yıldır evli oldukları, iki çocuklarıyla beraber yaşadıklarına da yer verilmişti. Düzenlenen otopsi raporunda ise Sonbahar Özcan'ın ölüm sebebinin boyun basısı sonucu olduğu belirtilmişti. Alınan ifadelerde Özcan'ın cinayeti işlediğini samimi bir şekilde ifade ettiği anlatılmıştı.

avcılık, şüpheli Ünal Özcan hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etmişti.