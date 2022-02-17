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Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de motosiklet tamir dükkanındaki yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de motosiklet tamir dükkanındaki yangın paniği

17.02.2022 22:20
Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de motosiklet tamir dükkanındaki yangın paniği

Son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de kepenkleri kapalı motosiklet tamir dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Büyükçekmece'de kepenkleri kapalı motosiklet tamir dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Seçkin Sokak içerisinde motosiklet tamir dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın altındaki kapalı motosiklet tamir dükkanı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kepenkleri kapalı olan dükkandaki yangın binada oturan vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekibi işyerinin kepengini kırarak içeriye girip yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa süred kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

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Büyükçekmece, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de motosiklet tamir dükkanındaki yangın paniği - Son Dakika


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