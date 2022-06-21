Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın

Kaynak: AA

Büyükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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