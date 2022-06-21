Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

21.06.2022 00:35
Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafede incelemelerde bulunurken, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın İki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı İki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Kaynak: AA

Büyükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık cezanın onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:21 Tacize uğrayan 12 yaşındaki çocuk, 2 gün sonra mahallede tekrar şahsı görünce ortalık savaş alanına döndü
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
22:44 Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 00:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement