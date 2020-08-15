Son dakika haberleri! BÜYÜKÇEKMECE'DE SPOR SALONLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! BÜYÜKÇEKMECE'DE SPOR SALONLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan spor salonlarına koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri! BÜYÜKÇEKMECE'DE SPOR SALONLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan spor salonlarına koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Kaymakamlığı koordinasyonunda spor salonlarına koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde spor yapan kişilerin maske takıp takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Ekipler işletmelerin belgeleri ve randevu kayıtlarını da kontrol etti.Spor aletlerinin de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde konumlandırılmasına dikkat edildi. Denetimlerin spor yapılan tüm işletme ve alanlarda gerçekleştirileceği öğrenildi.

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BÜYÜKÇEKMECE'DE SPOR SALONLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika
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