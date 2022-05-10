Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi

İSTANBUL Büyükçekmece E-5'te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak dans etti. Yol üzerinde canlarını hiçe sayan gençlerin o anları, arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak üstüne çıktı. Canını hiçe sayarak arabanın üzerinde bir süre dans eden adam, çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.