Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi

10.05.2022 10:46

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi5'te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak dans etti.

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi

İSTANBUL Büyükçekmece E-5'te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak dans etti. Yol üzerinde canlarını hiçe sayan gençlerin o anları, arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak üstüne çıktı. Canını hiçe sayarak arabanın üzerinde bir süre dans eden adam, çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi
Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi

YORUMLAR
500
Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi Yalova'da engelli gençlere asker eğlencesi Son dakika haber: Engelliler için asker eğlencesi düzenlendi Son dakika haber: Engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement